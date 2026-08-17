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Dari Tugu Kujang Bogor, Enam Pemuka Agama Panjatkan Doa Bersama untuk Indonesia

Senin, 17 Agustus 2026 – 20:00 WIB
Dari Tugu Kujang Bogor, Enam Pemuka Agama Panjatkan Doa Bersama untuk Indonesia - JPNN.com Jabar
Pemkot Bogor menggelar doa bersama lintas agama di Tugu Kujang dalam HUT ke-81 RI. Wali Kota Dedie Rachim mengajak warga mendoakan NTT. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar doa bersama lintas agama dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bogor di Tugu Kujang, Senin (17/8/2026).

Doa bersama tersebut menjadi momentum untuk mensyukuri 81 tahun kemerdekaan sekaligus mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi musibah serta berbagai persoalan yang terjadi di sejumlah daerah.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengajak seluruh unsur masyarakat Kota Bogor dan masyarakat Indonesia untuk memperkuat rasa syukur, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama.

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Dalam kesempatan tersebut, Dedie juga mengajak masyarakat mendoakan warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak gempa bumi pada Sabtu (15/8/2026).

Selain itu, masyarakat diajak mendoakan agar dinamika politik yang berlangsung di Provinsi Aceh dan Provinsi Papua dapat segera berjalan kondusif.

“Mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang tengah mengalami bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa hari yang lalu, semoga segera pulih dan bangkit dari kondisi yang mereka alami. Demikian juga dengan dinamika politik di Provinsi Aceh dan di Provinsi Papua, kita doakan juga semoga segera selesai,” kata Dedie.

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Enam Pemuka Agama Panjatkan Doa

Doa bersama lintas agama tersebut melibatkan enam pemuka agama yang mewakili agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Pemkot Bogor menggelar doa bersama lintas agama di Tugu Kujang dalam HUT ke-81 RI. Wali Kota Dedie Rachim mengajak warga mendoakan NTT
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TAGS   doa bersama doa lintas agama kota bogor gempa ntt hut ri perayaan hut ri peringatan hut ri tugu kujang

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