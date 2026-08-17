Di Tengah Sukacita HUT ke-81 RI, Pemkab Bogor Siapkan Tim Medis dan Bantuan untuk Korban Gempa NTT

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menyiapkan tenaga medis dan sejumlah bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut disiapkan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah.

Langkah itu juga dilakukan di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan duka cita kepada masyarakat NTT yang terdampak bencana.

Dia berharap keluarga dan masyarakat yang menghadapi musibah diberikan kekuatan dan ketabahan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor bersama seluruh jajaran Forkopimda, kami menyampaikan duka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga, saudara, dan kerabat kita di Nusa Tenggara Timur yang tertimpa musibah gempa bumi,” ujar Rudy usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Bogor, Senin (17/8).

Menurut Rudy, momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi kesempatan untuk merayakan hasil perjuangan para pahlawan, tetapi juga memperkuat semangat persaudaraan dan kepedulian terhadap sesama anak bangsa.

“Di tengah kita merayakan kemerdekaan, kita juga harus hadir untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Ini bagian dari semangat persaudaraan dan gotong royong sebagai satu bangsa,” katanya.