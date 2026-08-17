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Kebakaran di Bandung Barat Meningkat Tajam saat Kemarau, Juli Capai 73 Kasus

Senin, 17 Agustus 2026 – 16:00 WIB
Kebakaran di Bandung Barat Meningkat Tajam saat Kemarau, Juli Capai 73 Kasus - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, mencatat sebanyak 143 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Jumlah kejadian meningkat tajam pada Juli seiring masuknya musim kemarau.

Pada bulan tersebut, Disdamkarmat KBB mencatat sebanyak 73 kejadian kebakaran, atau sekitar separuh dari total kasus selama tujuh bulan pertama 2026.

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Kepala Disdamkarmat KBB Siti Aminah Anshoriah mengatakan peningkatan kasus kebakaran pada Juli terjadi ketika kondisi lingkungan mulai kering akibat musim kemarau.

“Peristiwa kebakaran di musim kemarau ini memang naik drastis. Kejadian paling tinggi jumlahnya itu di bulan Juli ada 73 kasus kebakaran. Bahkan pernah sehari ada tujuh kejadian,” kata Siti di Bandung Barat.

Berdasarkan catatan Disdamkarmat KBB, terdapat sembilan kejadian kebakaran pada Januari, tujuh kejadian pada Februari, 17 kejadian pada Maret, delapan kejadian pada April, sembilan kejadian pada Mei, dan 20 kejadian pada Juni.

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Jumlah tersebut kemudian meningkat drastis menjadi 73 kejadian pada Juli.

Mayoritas Kebakaran Terjadi di Lahan Kering

Disdamkarmat mencatat 143 kebakaran di Bandung Barat sepanjang Januari-Juli 2026. Kasus melonjak pada Juli dengan 73 kejadian
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TAGS   kebakaran kabupaten bandung barat kebakaran Bandung Barat musim kemarau Disdamkarmat Bandung Barat kebakaran lahan pemkab bandung barat

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