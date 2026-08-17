Pemkab Karawang Mulai Tertibkan Kabel Udara di Lima Ruas Jalan Perkotaan

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, mulai melakukan penataan dan penertiban jaringan kabel udara di lima ruas jalan wilayah perkotaan Karawang.

Penataan dilakukan dengan memindahkan jaringan kabel telekomunikasi dari tiang penyangga ke bawah tanah.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan penataan jaringan kabel udara tersebut saat ini sudah mulai dilaksanakan. Upaya itu menjadi bagian dari penataan kawasan perkotaan agar lebih rapi dan tertata.

“Saat ini sudah mulai penataan,” kata Aep.

Untuk tahap awal, penataan dilakukan di lima ruas jalan, yakni Jalan Tuparev I, Jalan Tuparev II, Jalan Ahmad Yani, Jalan Arif Rahman Hakim, serta kawasan Kertabumi.

Dalam proses tersebut, jaringan kabel udara diturunkan dan dirapikan dengan menempatkannya di bawah tanah.

Dengan demikian, jaringan telekomunikasi di ruas jalan yang ditata nantinya tidak lagi menggunakan tiang penyangga di sepanjang jalan.

Aep mengatakan pengerjaan penataan kabel udara tersebut ditargetkan berlangsung selama tiga hingga empat bulan ke depan.