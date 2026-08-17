Ludo Manusia Meriahkan HUT ke-81 RI di Pondok Sukmajaya Permai Depok, 16 Tim Ikut Bertanding

jabar.jpnn.com, DEPOK - Warga RT 6 Pondok Sukmajaya Permai memiliki cara unik untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Mereka menggelar lomba ludo manusia yang melibatkan warga sebagai bidak dalam permainan.

Lomba tersebut digelar pada Senin (17/8) dan menjadi salah satu kegiatan perayaan HUT ke-81 RI di lingkungan RT 6 Pondok Sukmajaya Permai.

Ketua RT 6 sekaligus penyelenggara lomba, Memez Prameswari, mengatakan konsep ludo manusia dipilih agar perlombaan menjadi lebih unik dan menarik bagi warga.

“Kalau biasanya ludo menggunakan bidak-bidak, kali ini kami mengganti bidaknya dengan manusia sehingga lebih seru,” kata Memez, Senin (17/8).

Dalam permainan tersebut, peserta tidak hanya dituntut untuk bergerak mengikuti jalannya permainan, tetapi juga menerapkan strategi sebagaimana permainan ludo pada umumnya.

Setiap tim terdiri atas empat orang. Para peserta dibedakan berdasarkan warna tim dan menggunakan dadu untuk menentukan langkah mereka di arena permainan.

Sebanyak 16 tim mengikuti perlombaan tersebut. Delapan tim berasal dari internal warga RT 6, sedangkan delapan tim lainnya merupakan perwakilan dari setiap RT.