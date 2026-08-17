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Gedung Sate Disulap Bernuansa Kerajaan, Dedi Mulyadi: Konsep Pasanggrahan Panca Rasa

Senin, 17 Agustus 2026 – 14:25 WIB
Gedung Sate Disulap Bernuansa Kerajaan, Dedi Mulyadi: Konsep Pasanggrahan Panca Rasa - JPNN.com Jabar
Wajah baru kawasan Gedung Sate setelah direvitalisasi, Senin (17/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wajah kawasan Gedung Sate, Kota Bandung, kini berubah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) merampungkan penataan kawasan yang mengintegrasikan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, dan Lapangan Gasibu.

Kawasan baru tersebut resmi dibuka untuk masyarakat bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026).

Penataan itu membuat suasana di sekitar Gedung Sate terasa berbeda.

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Konsep yang diusung menonjolkan nuansa heritage dengan sentuhan arsitektur tradisional Nusantara yang mengingatkan pada kawasan kerajaan dan alun-alun pada masa lalu.

Perubahan paling mencolok terlihat di Jalan Diponegoro. Permukaan jalan yang sebelumnya menggunakan aspal kini ditata menggunakan batu andesit.

Dua gapura juga berdiri di sisi barat dan timur kawasan untuk memperkuat karakter kawasan bersejarah tersebut.

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Sementara itu, Lapangan Gasibu yang berada di sebelah utara Gedung Sate turut mengalami perubahan. Area tersebut kini dilengkapi pelataran berbahan bambu yang menjadi bagian dari konsep penataan kawasan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kawasan yang baru ditata tersebut diberi nama Pasanggrahan Panca Rasa.

Begini penampakan kawasan Gedung Sate di Kota Bandung yang sudah selesai direvitalisasi.
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TAGS   gubernur jawa barat dedi mulyadi gapura gedung sate penataan kawasan gedung sate wajah baru gedung sate revitalisasi gedung sate penataan kawasan Gasibu pasanggrahan panca rasa pelataran

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