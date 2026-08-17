Upacara Kemerdekaan di Ciliwung, Serukan Sungai Merdeka dari Sampah dan Limbah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Komunitas Ciliwung Depok (KCD) bersama Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Arrahmaniyah menggelar upacara pengibaran Bendera Merah Putih di kawasan Cadas Sungai Ciliwung, Depok, Jawa Barat, Senin (17/8).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara mengusung tema “Sungai Merdeka dari Sampah, Limbah, Alih Fungsi Lahan, dan Spesies Invasif.”

Tema tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap kondisi Sungai Ciliwung sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk memandang sungai sebagai bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dilestarikan.

Kepala Program Studi Pendidikan Biologi STKIP Arrahmaniyah, Moch. Rais, mengatakan momentum peringatan kemerdekaan dapat menjadi kesempatan untuk menumbuhkan kembali kecintaan terhadap tanah air.

Menurut dia, rasa cinta terhadap Indonesia tidak cukup diwujudkan melalui perayaan seremonial, tetapi juga harus ditunjukkan dengan kepedulian terhadap lingkungan.

“Hari ini bukan hanya sebuah upacara atau peringatan, tetapi sebagai tanda bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mencintai tanah air. Sikap kecintaan terhadap tanah air, nasionalisme, dan patriotisme harus terus tumbuh,” ujar Rais.

Ia menilai sungai juga membutuhkan perhatian dan perlindungan dari seluruh elemen masyarakat.

Oleh karena itu, semangat kemerdekaan pada 17 Agustus tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan manusia, tetapi juga sebagai momentum untuk membebaskan sungai dari berbagai persoalan lingkungan.