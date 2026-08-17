81 Tahun Indonesia Merdeka, 500 Ribu Warga Jabar Belum Punya Listrik

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut masih ada sejumlah masalah yang belum terselesaikan di Jabar sejak 81 tahun Indonesia merdeka.

Dedi mengatakan, masalah yang utama yaitu belum terpenuhinya layanan dasar masyarakat. Dia mencotohkan masih ada 500 ribu rakyat Jawa Barat tidak memiliki listrik. Padahal, Jabar merupakan provinsi dengan penghasil listrik terbesar.

"PLTA ada di sini, geotermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS. Nah, pembangunan selama ini sering kali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan," kata Dedi saat ditemui seusai upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di kawasan Gedung Satem Kota Bandung, Senin (17/8/2026).

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Selain itu, masalah lainnya yang harus segera dibenahi yaitu terkait dengan infrastruktur.

Menurut eks Bupati Purwakarta itu, terdapat sejumlah kabupaten dan kota di Jabar, contohnya Garut, Sukabumi, dan Cianjur yang infrastrukturnya masih belum memadai.

"Kan kita masih banyak daerah yang menuju jalan besar saja harus melewati daerah yang berliku-liku ya," ucap dia.

Dedi juga menyoroti soal adanya perbudakan dan perilaku feodal yang terjadi di zaman sekarang.

Ia menilai, masih ada penyelenggara negara yang hidup foya-foya, sedangkan warganya hidup menderita.