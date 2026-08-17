Daftar Harga Emas Hari Ini 17 Agustus 2026 dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 17 Agustus 2026, tercatat Rp2.677.000 untuk ukuran 1 gram.
Harga tersebut merupakan harga dasar, sedangkan harga setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen menjadi Rp2.683.693.
Data harga emas tersebut diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB.
Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk emas tematik, termasuk Gift Series, Batik Seri III, serta Seri Kemerdekaan.
Untuk emas batangan reguler, harga dasar terendah dalam daftar tercatat pada ukuran 0,5 gram, yakni Rp1.388.500. Setelah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.391.971.
Sementara itu, ukuran emas batangan terbesar yang tercantum dalam daftar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, memiliki harga dasar Rp2.617.600.000. Setelah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.624.144.000.
Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan data yang diperbarui pada 17 Agustus 2026 pukul 08.30 WIB:
0,5 gram: Rp1.388.500; setelah PPh 0,25 persen Rp1.391.971.
1 gram: Rp2.677.000; setelah PPh 0,25 persen Rp2.683.693.
2 gram: Rp5.294.000; setelah PPh 0,25 persen Rp5.307.235.
3 gram: Rp7.916.000; setelah PPh 0,25 persen Rp7.935.790.
5 gram: Rp13.160.000; setelah PPh 0,25 persen Rp13.192.900.
10 gram: Rp26.265.000; setelah PPh 0,25 persen Rp26.330.663.
25 gram: Rp65.537.000; setelah PPh 0,25 persen Rp65.700.843.
50 gram: Rp130.995.000; setelah PPh 0,25 persen Rp131.322.488.
100 gram: Rp261.912.000; setelah PPh 0,25 persen Rp262.566.780.
250 gram: Rp654.515.000; setelah PPh 0,25 persen Rp656.151.288.
500 gram: Rp1.308.820.000; setelah PPh 0,25 persen Rp1.312.092.050.
1.000 gram: Rp2.617.600.000; setelah PPh 0,25 persen Rp2.624.144.000.
Harga emas hari ini, 17 Agustus 2026, tercatat Rp2.677.000 per gram. Simak daftar lengkap harga emas 0,5 gram hingga 1 kg serta harga setelah PPh 0,25 persen
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News