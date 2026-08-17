Prakiraan Cuaca Jabodetabek 17 Agustus 2026, Kabupaten Bogor Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Senin, 17 Agustus 2026, secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Prakiraan tersebut berlaku mulai Senin, 17 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 18 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB.

Pada Senin pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang dan sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Pada periode ini, terdapat potensi hujan ringan secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan kembali cerah berawan hingga berawan tebal.

Pada Selasa dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Suhu Udara Jabodetabek