Keluarga Klarifikasi Pekerjaan Susannah, Bukan Buruh Pengupas Bawang Berupah 700 Ribu!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Nama Susannah, perempuan asal Cileungsi, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan setelah disebut sebagai pekerja pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram dalam pidato tahunan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung MPR RI, Jumat (14/8) kemarin.

Namun, pihak keluarga membantah informasi tersebut. Keluarga menegaskan bahwa Susannah bukan bekerja sebagai buruh pengupas bawang.

Menurut keluarga, Susannah sehari-hari bekerja mencuci ompreng program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menjahit kain majun atau lap.

Kakak ipar Susannah, Wina (38 tahun), mengaku terkejut ketika mengetahui pemberitaan yang menyebut Susannah sebagai pekerja pengupas bawang.

“Tidak benar, dia itu bukan pengupas bawang. Itu sangat tidak benar,” kata Wina, seperti dilansir dari Instagram Rada Bogor, @radar_bogor.

Menurut Wina, pekerjaan Susannah berkaitan dengan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya mencuci ompreng MBG.

Selain itu, Susannah juga bekerja sebagai penjahit kain majun.

“Jadi dia itu pekerja di MBG dan penjahit lap majun,” ujarnya.