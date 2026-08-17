Prakiraan Cuaca Jawa Barat 17 Agustus 2026, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan secara lokal pada Senin, 17 Agustus 2026, terutama pada siang hingga malam hari.

Sementara itu, kondisi cuaca pada pagi dan dini hari secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk 17 Agustus 2026, pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Pada periode tersebut, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Potensi hujan ringan secara lokal masih dapat terjadi pada malam hari. Pada pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan berawan, dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, serta Kota Banjar.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Selain kondisi cuaca, suhu udara di wilayah Jawa Barat pada 17 Agustus 2026 diprakirakan berada pada kisaran 17–35 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 40–93 persen.