Kirab Merah Putih hingga Defile Pasukan, Ini Rangkaian HUT Ke-81 RI di Jawa Barat

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat akan diisi oleh berbagai acara, mulai dari kirab duplikat Bendera Merah Putih, upacara, hingga defile pasukan elite pada Senin (17/8/2026).

Sebagai acara pembuka, kirab Merah Putih akan menempuh rute sepanjang 3,5 kilometer, mulai dari Bale Pakuan (Jalan Ottoiskandar) menuju Jalan Kebon Jukut ke Jalan Perintis Kemerdekaan, lalu melewati Jalan Wastukencana, Jalan LLRE Martadinata ke Jalan Ir H Djuanda dan berakhir di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Jawa Barat Adi Komar mengatakan, kirab Merah Putih dimulai pukul 07.00 WIB hingga 07.45 WIB.

"Selama kirab berlangsung, jalan yang dilewati akan ditutup, kecuali Jalan Wastukencana sebelah Balaikota Bandung karena di situ ada peringatan HUT RI juga," kata Adi dalam keterangannya, Minggu (16/8).

Setelah kirab Merah Putih, acara dilanjutkan dengan Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Gedung Sate pukul 08.00 WIB.

Kemudian, pada pukul 10.30 WIB, parade defile dimulai di halaman Gedung Sate. Acara ini dimeriahkan oleh anggota TNI, Polri, Satpol PP serta penyapu jalan.

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Pada sore hari, upacara penurunan Bendera Merah Putih dilaksanakan pukul 15.30. Lalu, rangkaian acara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ditutup dengan kirab pengembalian duplikat Bendera Merah Putih pukul 17.00.

Rute kirab dimulai dari Jalan Diponegoro - Jalan Sulanjana - Jalan Sawunggaling - Jalan Tamansari - Jalan Wastukencana - Jalan Padjadjaran - Jalan Cicendo hingga Bale Pakuan Jalan Kebonsirih.