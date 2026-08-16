HUT Ke-81 RI di Kebun Raya Bogor Hadirkan Lomba 17-an, Parade, Seni Budaya dan Bazar UMKM

jabar.jpnn.com, BOGOR - Perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, dikemas dengan beragam kegiatan yang memadukan hiburan, seni dan budaya, perlombaan tradisional, parade, serta dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Rangkaian kegiatan berlangsung selama tiga hari, 15–17 Agustus 2026, dengan kegiatan utama di area Ecodome dan sekitarnya.

Beragam aktivitas tersebut dirancang untuk menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang dapat dinikmati keluarga, pelajar, komunitas, dan masyarakat umum.

Perayaan tahun ini mengusung semangat kebersamaan dan persatuan melalui kegiatan yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga memberikan ruang bagi seni budaya dan pelaku UMKM Kota Bogor.

Pada Sabtu (15/8/2026), rangkaian kegiatan diisi dengan penampilan Tari Tradisional Bentang Mamprang dan Tari Tradisional Mojang Priangan.

Pengunjung juga dapat menikmati pertunjukan musik langsung dari grup yang tampil dengan mengenakan busana bernuansa merah putih.

Memasuki Minggu (16/8/2026), kegiatan dilanjutkan dengan penampilan Tari Tradisional Nyi Ronggeng dan Tari Tradisional Balik Kampuang. Suasana perayaan semakin meriah dengan berbagai perlombaan khas peringatan kemerdekaan.

Sejumlah lomba yang digelar antara lain tarik tambang, estafet sarung, balap bakiak, lomba makan kerupuk, balap karung, dan balap kelereng.