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Semarak HUT ke-81 RI, Parakanca Strategic Gelar Jalan Santai dan Bagikan 1.000 Bendera

Minggu, 16 Agustus 2026 – 19:30 WIB
Semarak HUT ke-81 RI, Parakanca Strategic Gelar Jalan Santai dan Bagikan 1.000 Bendera - JPNN.com Jabar
Parakanca Strategic menggelar jalan santai 5 km di Tanah Baru, Bogor, dan membagikan lebih dari 1.000 bendera untuk semarak HUT ke-81 RI. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Komunitas muda Parakanca Strategic menggelar aksi jalan santai keluarga dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Minggu (16/8/2026).

Mengusung tema “Merah Putih di Tangan, Merdeka di Hati Menjemput Kemerdekaan”, kegiatan tersebut diikuti lebih dari 200 peserta yang berasal dari kalangan pelajar, komunitas pemuda, dan masyarakat.

Kegiatan dilepas dari kawasan Pasar Tanah Baru. Para peserta kemudian menempuh rute sekitar 5 kilometer sambil membagikan lebih dari 1.000 bendera Merah Putih berukuran kecil kepada warga, pejalan kaki, pengendara, dan pedagang yang ditemui sepanjang perjalanan.

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Ketua Panitia Parakanca Strategic, Teja Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi aktivitas olahraga dan peringatan hari kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengingatkan kembali makna kemerdekaan kepada generasi muda.

“Kemerdekaan bukan hanya soal upacara bendera dan berbagai kegiatan perlombaan saja. Kemerdekaan pun harus dihidupi. Melalui aksi sederhana dengan membagikan bendera ini, kami ingin menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan menjadi bangsa Indonesia pada generasi muda,” ujar Teja.

Dorong Gotong Royong dan Nasionalisme

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Menurut Teja, program berbagi bendera diharapkan dapat menjadi pemantik semangat gotong royong, persatuan, dan nasionalisme di tengah masyarakat Kota Bogor.

Ia menilai keterlibatan generasi muda dalam kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara.

Parakanca Strategic menggelar jalan santai 5 km di Tanah Baru, Bogor, dan membagikan lebih dari 1.000 bendera untuk semarak HUT ke-81 RI
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TAGS   Parakanca Strategic jalan santai hut ri perayaan hut ri pembagian bendera merah putih aksi berbagi bendera kota bogor

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