BMW X5 Tabrak Becak dan Gerobak di Jalan Pungkur Bandung, Dua Orang Jadi Korban

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Pungkur, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung pada Minggu (16/8/2026) sekitar pukul 04.00 WIB.

Peristiwa lakalantas itu melibatkan mobil BMW X5 Drive bernomor polisi B 2028 AFB, sebuah becak, dan sejumlah gerobak.

Akibat kecelakaan itu, pengayuh becak berinisial E mengalami luka berat. Sementara seorang pedagang berinisial K, mengalami luka ringan.

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Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan, kecelakaan bermula saat mobil BMW yang dikemudikan VC melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Pungkur.

"Setibanya di tempat kejadian perkara, kendaraan tersebut menabrak pengayuh becak yang sedang berada di dalam becak dan pedagang yang sedang berjualan di sebelah kiri Jalan Pungkur," kata Fiekry saat dikonfirmasi.

Setelah menabrak kedua korban, mobil tersebut kemudian menabrak dua gerobak yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Fiekry menuturkan, kedua korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung untuk mendapatkan penanganan medis.

"Akibat kejadian tersebut, satu orang mengalami luka berat dan satu orang luka ringan. Tidak ada korban meninggal dunia," ujarnya.