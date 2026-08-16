JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Defile Pasukan Elite Bakal Warnai Upacara 17 Agustus Perdana di Gedung Sate

Defile Pasukan Elite Bakal Warnai Upacara 17 Agustus Perdana di Gedung Sate

Minggu, 16 Agustus 2026 – 12:00 WIB
Defile Pasukan Elite Bakal Warnai Upacara 17 Agustus Perdana di Gedung Sate - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memastikan penyelenggaraan upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini akan diselenggarakan di kawasan Gedung Sate.

Penataan kawasan pun saat ini sudah hampir rampung, dengan sejumlah ornamen merah-putih yang sudah dipasang.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, selain upacara, akan ada defile atau parade yang ditampilkan jajaran kepolisian hingga tiga matra pasukan elit TNI, yaitu darat, udara, dan laut.

Baca Juga:

Masyarakat pun dipersilakan untuk hadir menyaksikan parade tersebut.

"Ada defile dan kemudian peserta upacara kan nanti seluruh pasukan elite dari darat, laut, udara, dan kepolisian itu hadir. Jadi enggak seperti biasa. Nanti pasukan elite hadir, ya biasanya warga sangat senang melihat yang defile itu. Ya kita nikmatin saja," kata Dedi di Bandung, Minggu (16/8/2026).

Ia juga menambahkan, peserta upacara hanya akan melibatkan anggota TNI dan Polri saja. Sementara, para pelajar dan pegawai di lingkungan Pemprov Jabar tak akan dilibatkan dalam upacara.

Baca Juga:

"Agar upacara diikuti oleh orang yang biasa upacara, memiliki ketahanan fisik yang kuat, kemudian memiliki kemampuan untuk tidak bicara selama upacara. Sehingga upacaranya bisa berjalan dengan tertib," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Dedi memastikan proyek integrasi kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu akan rampung pada 10 Agustus 2026.

Defile pasukan elite akan memeriahkan perayaan HUT Ke-81 Republik Indonesia di kawasan Gedung Sate, Kota Bandung
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat dedi mulyadi gedung sate hut ri hut ke-81 RI HUT ke-81 Kemerdekaan RI upacara 17 agustus defile pasukan elite

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU