Bogor dan Depok Berpotensi Hujan Disertai Petir, Ini Prakiraan Cuaca Jawa Barat 16 Agustus

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Hujan diprakirakan terjadi secara lokal mulai menjelang siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk 16 Agustus 2026, kondisi pagi hari secara umum diprakirakan cerah berawan.

Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut.

Memasuki siang hingga sore, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan pada periode tersebut meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

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Potensi hujan masih berlanjut pada malam hari. Pada periode pukul 19.00–01.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Bandung.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.