Pemkab Bogor Kembangkan Masjid Raya Nurul Wathon Jadi Wisata Religi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mengembangkan kawasan Masjid Raya Nurul Wathon di Pakansari, Cibinong, menjadi destinasi wisata religi.

Pengembangan dilakukan dengan menambah sejumlah fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan ruang publik.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika mengatakan pengembangan kawasan tersebut dilakukan karena tingginya minat masyarakat berkunjung ke Masjid Raya Nurul Wathon, terutama pada akhir pekan.

“Masjid ini memang menjadi salah satu cita-cita Pak Bupati, yaitu menghadirkan tempat yang dicintai dan dekat dengan masyarakat. Setiap Sabtu dan Minggu, tempat ini selalu ramai,” kata Ajat.

Menurut Ajat, pengunjung Masjid Raya Nurul Wathon tidak hanya berasal dari Kabupaten Bogor.

Masyarakat dari sejumlah daerah lain, termasuk Depok dan Cirebon, juga berkunjung ke kawasan tersebut.

Tingginya kunjungan tersebut dinilai menunjukkan potensi kawasan Masjid Raya Nurul Wathon untuk dikembangkan lebih luas, tidak hanya sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai ruang publik serta destinasi wisata religi.

“Bukan hanya untuk kegiatan pengajian, tetapi juga menjadi salah satu destinasi wisata religi yang dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah,” ujarnya.