Kabupaten Bandung Diguncang Gempa M3,3, BMKG: Dipicu Aktivitas Sesar Aktif

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Warga di wilayah Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merasakan getaran gempa bumi yang terjadi pada Sabtu (15/8/2027)) pagi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa tersebut memiliki kekuatan magnitudo 3,3.

Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang Hartono mengatakan gempa terjadi pada titik koordinat 7.2001 Lintang Selatan dan 107.6186 Bujur Timur.

Lokasi episenter berada di darat, sekitar 22 kilometer tenggara Kabupaten Bandung, dengan kedalaman hanya 8 kilometer.

“Episenter gempabumi terletak pada koordinat 7.2001 LS dan 107.6186 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 22 km Tenggara Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada kedalaman 8 km,” kata Hartono.

Menurut dia, karakteristik gempa tersebut menunjukkan bahwa guncangan yang terjadi merupakan gempa dangkal.

BMKG menduga gempa itu berkaitan dengan aktivitas sesar aktif di wilayah tersebut.

Getaran gempa tercatat dirasakan masyarakat di Kertasari dengan skala intensitas II Modified Mercalli Intensity (MMI).