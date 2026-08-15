Raih Satu Juta Jam Kerja Selamat, PLTP Patuha Unit 2 Torehkan Prestasi Sebelum Beroperasi

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - PT Geo Dipa Energi (Persero) atau GDE mencatatkan capaian penting dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha Unit 2 dengan meraih satu juta jam kerja selamat (one million safe man-hours) pada 14 Juli 2026.

Capaian tersebut, diraih tanpa kecelakaan kerja yang mengakibatkan fatality selama pelaksanaan konstruksi proyek.

Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian tersebut, GDE menggelar perayaan one million safe man-hours pada Rabu (12/8) di Temporary Office Patuha.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Komisaris dan Direksi GDE, insan GDE, pelaksana pekerjaan PT IKPT-WME beserta subkontraktor, serta unsur Forum Koordinasi

Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), dan kepala desa dari Desa Sugihmukti, Alamendah, dan Panundaan.

Kegiatan diawali dengan sambutan dan apresiasi dari General Manager Project, Sulistianto Sunaryo.

Ia menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pencapaian satu juta jam kerja selamat yang merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek.

“Acara ini begitu penting mengingat keberhasilan satu juta jam kerja selamat merupakan hasil dari seluruh tim yang ada di sini,” ucap Sulistianto dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (15/8/2026).