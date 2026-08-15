Semarak HUT ke-81 RI di Depok, Ada Donor Darah hingga Panggung Hiburan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok tidak ingin peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia hanya berlangsung dalam suasana seremoni.

Beragam kegiatan disiapkan untuk mengajak masyarakat ikut merasakan kemeriahan perayaan kemerdekaan. Mulai olahraga, hiburan, seni dan budaya, layanan kesehatan, donor darah, hingga kegiatan yang mendorong pertumbuhan UMKM.

Ketua Panitia HUT RI Tingkat Kota Depok Aan Syurahman mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut sengaja dikemas beragam agar masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi.

Menurut dia, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan nasionalisme.

“Semangatnya adalah persatuan, nasionalisme, gotong royong, dan pelayanan,” kata Aan dikutip Sabtu (15/8/2026).

Rangkaian kegiatan telah berlangsung sejak 2 Agustus 2026. Agenda pembuka diisi dengan Lomba Senam Kreasi yang digelar di Lapangan Balai Kota Depok.

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Kemeriahan berlanjut pada 9 Agustus melalui pembagian Bendera Merah Putih di kawasan Car Free Day (CFD) Kota Depok.

Pada hari yang sama, masyarakat juga dapat menyaksikan Festival Perahu Naga di Setu Rawa Kalong.