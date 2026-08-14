Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto Ajak Seluruh Elemen Saling Menjaga Kondusivitas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jawa Barat bersama Forkopimda menggelar Apel Kebangsaan di Monumen Perjuangan (Monju), Kota Bandung pada Jumat (14/8/2026).

Agenda ini digelar sebagai langkah konkret memperkuat komitmen dalam menjaga kondusivitas di tengah dinamika yang berkembang cepat.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan, apel ini merupakan bentuk sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, respons cepat dibutuhkan untuk menyikapi gejolak serta keresahan yang dirasakan warga.

"Hari ini kami melakukan Apel Kebangsaan dalam rangka menjaga dan merawat Jawa Barat. Tentunya tujuan pelaksanaan apel ini, kita memahami tentang situasi dinamika yang sudah berubah dan berkembang begitu cepat," kata Pipit usai apel.

Pipit menekankan pentingnya menyatukan persepsi agar stabilitas keamanan di Tanah Pasundan tetap terjaga.

Melalui apel kebangsaan ini, jajaran Forkopimda ingin memastikan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat.

"Untuk itu kami mengarahkan, kami menyadari bahwa ada gejolak dan keresahan yang ada di masyarakat tentang situasi dan kondisi di Jawa Barat. Untuk itu, pelaksanaan apel ini bertujuan bagaimana kita meningkatkan komitmen, memperkuat komitmen kita bersama untuk menjaga, merawat Jawa Barat agar masyarakat di Jawa Barat merasa aman, nyaman, dan damai," tegasnya.