Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Pindahkan Upacara Kemerdekaan di Gedung Sate

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan menyelenggarakan upacara HUT ke-81 Republik Indonesia (RI) di kawasan Gedung Sate, Kota Bandung pada Senin (17/8/2026).

Upacara di Gedung Sate ini akan jadi yang pertama kali dilakukan pemerintah, setelah tahun-tahun sebelumnya digelar di Lapangan Gasibu.

Ada pun kini pemerintah mengebut proses penataan atau revitalisasi kawasan Gedung Sate, agar pada 17 Agustus bisa dipakai upacara.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan pemindahan area upacara kemerdekaan ke Gedung Sate adalah dengan maksud agar pemandangannya tidak langsung mengarah ke Hotel Pullman.

"Iya ini yang pertama. Bayangin aja Pemprov Jabar selama ini menggunakan tempat upacara di Gasibu, kemudian kalau berkibar bendera, terekam dari kamera, yang muncul itu hotel," kata Dedi saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Jumat (14/8/2026).

Dedi menuturkan, masyarakat dipersilakan untuk datang dan ikut upacara Kemerdekaan di Gedung Sate.

"Nah, mungkin peristiwa itu tidak akan terjadi lagi. Kami melaksanakan upacara secara terbuka di halaman Gedung Sate. Masyarakat silakan datang untuk menghadiri upacara," tuturnya.

Hal yang baru tahun ini, kata Dedi, upacara Kemerdekaan tidak akan melibatkan pelajar dan pegawai Pemprov Jabar.