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Pasar Asuransi Jabar Menjanjikan, Premi Jasindo Bandung Melonjak 203 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 – 18:44 WIB
Pasar Asuransi Jabar Menjanjikan, Premi Jasindo Bandung Melonjak 203 Persen - JPNN.com Jabar
Ilustrasi uang rupiah. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Asuransi Jasindo Representative Office (RO) Bandung mencatatkan pertumbuhan premi yang signifikan sepanjang semester I 2026.

Hingga Juni 2026, pertumbuhan premi Asuransi Jasindo RO Bandung tercatat mencapai 203 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Lonjakan tersebut menjadi sinyal positif bagi perusahaan di tengah upaya memperkuat penetrasi bisnis asuransi di wilayah Jawa Barat.

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Representative Manager Asuransi Jasindo Bandung, Lisa Puspita Sari, mengatakan pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari strategi perusahaan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan nasabah sekaligus menggali potensi bisnis di daerah.

Menurutnya, karakteristik risiko setiap wilayah berbeda sehingga pendekatan terhadap nasabah juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

"Kami berharap ke depannya dapat semakin memahami kebutuhan masing-masing pelanggan, termasuk karakter risiko usaha yang mereka hadapi," ujar Lisa dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (14/8/2026).

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Adapun untuk menjaga momentum pertumbuhan, Jasindo memperkuat strategi relationship management dengan meningkatkan komunikasi bersama nasabah eksisting.

Perusahaan juga berupaya mengidentifikasi kebutuhan perlindungan baru melalui skema cross-selling serta menyesuaikan solusi asuransi berdasarkan profil risiko setiap tertanggung.

Premi Asuransi Jasindo RO Bandung melonjak 203 persen hingga Juni 2026. Perusahaan pun membidik potensi bisnis di 21 kabupaten/kota Jabar.
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