Banjir Abadi di Pasir Putih-Cipayung Depok Mulai Surut

jabar.jpnn.com, DEPOK - Banjir yang selama bertahun-tahun menggenangi jalan penghubung Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, dan Bulak Barat, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, mulai berangsur surut setelah dilakukan normalisasi Kali Pesanggrahan.

Ketua RW 4 Pasir Putih, Hambali, mengatakan normalisasi aliran kali telah dilakukan selama sekitar satu pekan.

Setelah proses tersebut, aliran air yang sebelumnya terhambat akibat penyempitan mulai kembali normal.

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“Sudah dinormalisasi kurang lebih satu minggu, sehingga yang tadinya kali terjadi penyempitan saat ini sudah luas, air sudah kencang ke hilirnya,” kata Hambali, Jumat (14/8).

Menurut Hambali, penyempitan Kali Pesanggrahan terjadi setelah adanya longsoran sampah dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipayung.

Kondisi tersebut membuat aliran air terhambat dan menyebabkan banjir di kawasan Pasir Putih-Cipayung.

Ia mengatakan banjir di kawasan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Warga bahkan menyebutnya sebagai “banjir abadi” karena persoalan tersebut berulang dalam waktu yang panjang.