Resmi, Bandara Husein Sastranegara Kembali Dibuka

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penerbangan perdana maskapai Garuda Indonesia rute Bandung - Denpasar, Denpasar - Bandung, menandai dimulainya kembali aktivitas penerbangan komersial di Bandar Udara Husein Sastranegara, Kota Bandung.

Maskapai milik pemerintah Indonesia itu mengangkut 162 penumpang dari Bandara Internasional I Gusti Ngurai Rai pukul 09.10 WITA dan mendarat di landasan Bandara Husein Sastranegara pada Jumat (14/8/2026) pukul 10.00 WIB.

Pantauan JPNN di lokasi, pesawat jenis Boeing 337 seri 800 Next Generation itu mendarat tepat di landasan bandar udara. Dengan nomor penerbangan GA335, pilot membawa ratusan penumpang dalam penerbangan perdana di Bandara Husein Sastranegara.

Masyarakat pun menyambut baik kembali dibukanya Bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan komersial.

Salah satunya pasangan suami-istri, Rana dan Santi, yang berkesempatan jadi bagian penumpang pertama yang tiba di Bandara Husein.

"Kita sudah 3 tahun setiap pulang selalu lewat Jakarta, sekarang ke Bandung lagi, happy banget sih," kata Rana saat ditemui di Bandara Husein, Jumat (14/8).

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Rana mengungkapkan, ia dan istrinya adalah orang asli Bandung yang kini merantau di Pulau Dewata. Dengan reaktivasi Bandara Husein ini pun memudahkan dia dan keluarganya untuk bisa pulang ke kampung halaman.

"Lebih enak sih, jadi kita kalau dari Bali enggak usah ke Jakarta, bisa langsung mendarat di Bandung," ucap Santi.