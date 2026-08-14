BMKG Ungkap Dampak El Nino terhadap Curah Hujan Jawa Barat Pekan Ini

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Bandung memprediksi fenomena El Nino masih berpotensi mengurangi intensitas curah hujan di sebagian wilayah Jawa Barat (Jabar) dalam sepekan, 10–16 Agustus 2026.

Kepala BMKG Bandung Edi Wibowo mengatakan pengaruh El Nino terhadap pola curah hujan di Jawa Barat terlihat dari analisis iklim global terkini. Berdasarkan analisis tersebut, indeks Niño 3.4 tercatat sebesar +2,02.

“Fenomena El Nino masih berpotensi mengurangi curah hujan di sebagian wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat yang ditunjukkan oleh indeks Nino 3.4 sebesar +2.02,” kata Edi.

Meski El Nino berpotensi menekan curah hujan, BMKG menyebut hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih dapat terjadi secara lokal di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Hujan tersebut terutama berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang juga masih berpeluang terjadi secara lokal dengan durasi relatif singkat.

BMKG Ingatkan Potensi Bencana Hidrometeorologi

BMKG Bandung mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk tetap mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi di tengah kondisi cuaca yang dinamis.

Sejumlah bencana yang perlu diantisipasi antara lain banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.