9.000 Jemaah Al Hidayah Berkumpul di Sumedang, Doa untuk Indonesia Menggema

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Suasana Islamic Center Sumedang berbeda pada Kamis (13/8/2026).

Ribuan kaum perempuan dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumedang berkumpul dalam satu kegiatan pengajian sekaligus doa bersama menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Lebih dari 9.000 jemaah Pengajian Al Hidayah memadati lokasi kegiatan yang digelar DPD Pengajian Al Hidayah Kabupaten Sumedang tersebut.

Jumlah jemaah yang begitu besar membuat pengajian rutin bulanan kali ini berlangsung lebih semarak.

Namun, di balik kemeriahan itu, kegiatan tersebut tetap membawa nuansa religius melalui pembacaan ayat suci Al-Qur'an, zikir, tausiah, hingga doa bersama untuk bangsa dan para pahlawan.

Ketua DPD Pengajian Al Hidayah Kabupaten Sumedang Yuslita Sumarni Bilqis mengatakan, tingginya kehadiran jemaah menjadi bukti kuatnya semangat kebersamaan yang selama ini terbangun di antara anggota.

Menurut Yuslita, pengajian tidak hanya menjadi tempat menambah wawasan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antarsesama jemaah.

"Alhamdulillah, lebih dari 9.000 jemaah hadir. Ini menunjukkan bahwa silaturahmi dan kebersamaan di antara jemaah Al Hidayah terus terjaga," ujar Yuslita dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (14/8/2026).