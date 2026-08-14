Pemkab Bandung Barat Anggarkan Rp4 Miliar untuk Perbaikan Jalan Purabaya-Jati yang Rusak Berat

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran Rp4 miliar untuk memperbaiki ruas Jalan Purabaya-Jati di Kecamatan Saguling yang mengalami kerusakan berat.

Perbaikan tahap awal tersebut mencakup jalan sepanjang 934,5 meter dan menggunakan konstruksi beton. Pekerjaan dibagi menjadi dua segmen.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan perbaikan jalan tersebut dilakukan setelah kondisi ruas jalan mengalami kerusakan berat selama sekitar 10 tahun.

"Katanya sudah sekitar 10 tahun rusak berat. Jadi baru tahun ini kita bisa melaksanakan perbaikan. Untuk tahap pertama, kita melaksanakan perbaikan yang mengalami kerusakan sepanjang 934,5 meter," kata Jeje.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat, total panjang ruas Jalan Purabaya-Jati mencapai 13.030 meter.

Dari total panjang tersebut, sebanyak 6.798 meter berada dalam kondisi baik. Sementara itu, 1.253 meter mengalami rusak ringan, 132 meter rusak sedang, dan 4.847 meter masuk kategori rusak berat.

Perbaikan Jalan Dilakukan Bertahap

Jeje mengatakan perbaikan seluruh ruas Jalan Purabaya-Jati tidak dapat dilakukan sekaligus karena membutuhkan anggaran yang cukup besar.