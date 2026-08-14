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Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek Jumat 14 Agustus 2026: Cerah Berawan, Bogor Berpotensi Hujan

Jumat, 14 Agustus 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek Jumat 14 Agustus 2026: Cerah Berawan, Bogor Berpotensi Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi prakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca Jawa Barat dan wilayah Jabodetabek pada Jumat, 14 Agustus 2026, secara umum didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Bogor.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat, kondisi pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan secara lokal berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor serta Kabupaten dan Kota Sukabumi.

Pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan mengalami kondisi cerah berawan hingga berawan.

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Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan.

Suhu udara di Jawa Barat diprakirakan berada pada kisaran 16–35 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 30–90 persen.

Prakiraan cuaca Jawa Barat dan Jabodetabek Jumat 14 Agustus 2026 didominasi cerah berawan. Hujan ringan lokal berpotensi terjadi di Bogor dan Sukabumi
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