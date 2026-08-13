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PAD Pariwisata Kota Cirebon Capai Rp64,91 Miliar hingga Juli 2026

Kamis, 13 Agustus 2026 – 19:00 WIB
PAD Pariwisata Kota Cirebon Capai Rp64,91 Miliar hingga Juli 2026 - JPNN.com Jabar
Ilustrasi uang rupiah. Foto: dok.JPNN.com

jabar.jpnn.com, CIREBON - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Jawa Barat, mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata mencapai Rp64,91 miliar hingga Juli 2026.

Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya mengatakan, realisasi tersebut telah mencapai 50,16 persen dari target PAD sektor pariwisata tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp129,40 miliar.

"Realisasi ini menunjukkan progres yang cukup baik karena sudah mencapai lebih dari separuh target tahunan," kata Agus.

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Penerimaan PAD sektor pariwisata tersebut berasal dari tiga sektor utama, yakni restoran atau rumah makan, hotel, dan hiburan.

Restoran Jadi Penyumbang PAD Terbesar

Berdasarkan data Disbudpar Kota Cirebon, sektor restoran atau rumah makan menjadi penyumbang PAD pariwisata terbesar hingga Juli 2026.

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Realisasi penerimaan dari sektor tersebut mencapai Rp47,97 miliar dari target tahunan sebesar Rp94,83 miliar. Dengan demikian, tingkat pencapaiannya mencapai 50,58 persen.

Sementara itu, sektor hotel mencatatkan realisasi PAD sebesar Rp11,93 miliar dari target Rp24,57 miliar. Capaian tersebut setara dengan 48,57 persen dari target tahun ini.

PAD sektor pariwisata Kota Cirebon mencapai Rp64,91 miliar hingga Juli 2026 atau 50,16 persen dari target Rp129,40 miliar
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