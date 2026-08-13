APBD Perubahan 2026 Kabupaten Bogor Fokus Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 agar lebih fokus menjawab kebutuhan prioritas masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sosial ekonomi.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (12/8), dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Rudy mengatakan, pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2026 merupakan tahapan penting sebelum Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD melanjutkan pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Menurut dia, penyesuaian anggaran dilakukan melalui revisi postur APBD 2026 dengan membahas KUA-PPAS Perubahan bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan penjabaran APBD sebanyak tiga kali serta memberikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Bogor sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rudy.

Prioritaskan Pembayaran Program Tahun Sebelumnya

Rudy menjelaskan, salah satu fokus dalam revisi APBD Perubahan 2026 adalah menyelesaikan pembayaran yang belum terbayarkan dalam sejumlah program Tahun Anggaran 2025.

Namun, menurut dia, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penyelesaian kewajiban tersebut. Sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak bagi masyarakat juga menjadi perhatian.