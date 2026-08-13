El Nino Menguat, Musim Hujan Diprediksi Mundur ke Januari 2027

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Fenomena El Nino yang menguat perlu diwaspadai karena berpotensi membuat musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia datang lebih lambat.

Kepala Tim Pakar PPI-ITB, Tri Wahyu Hadi, mengatakan El Nino kuat biasanya berpengaruh terhadap mundurnya awal musim hujan di Indonesia.

"Awal musim hujan di Indonesia itu bervariasi, tapi di Jawa umumnya itu Desember," kata Tri Wahyu dalam diskusi 'El Nino Sangat Kuat 2026-2027 dan Potensi Dampaknya di Indonesia' di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (13/8/2026).

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Namun, menurut dia, kondisi El Nino yang kuat berpotensi membuat musim hujan mundur hingga awal Januari atau bahkan pertengahan Januari.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi sektor pertanian.

Sebab, mundurnya musim hujan akan berdampak langsung terhadap kalender tanam petani yang selama ini menyesuaikan waktu tanam dengan datangnya hujan.

"Biasanya petani nanam di Desember atau November bahkan, tapi harus mundur ke Januari dan itu akan menurunkan produktivitas cukup signifikan," jelasnya.

Dia menjelaskan, El Nino merupakan fenomena iklim yang dapat meningkatkan kondisi kering di Indonesia. Tingkat dampaknya, kata dia, tidak hanya ditentukan oleh kekuatan El Nino, tetapi juga kondisi kerentanan di masing-masing wilayah dan sektor.