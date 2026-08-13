SANY Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat, Guru di Karawang Dibekali Pelatihan Kondisi Darurat

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Kemampuan menghadapi kondisi darurat tidak selalu harus menunggu bantuan datang. Pengetahuan dasar untuk menyelamatkan diri dan membantu orang lain menjadi bekal penting yang perlu dimiliki masyarakat, terutama ketika bencana terjadi.

Hal tersebut menjadi perhatian SANY Indonesia melalui program Mitra Tanggap Darurat Komunitas Indonesia 2026 atau Community Emergency Response Partnership (CERP-Indonesia).

Program tersebut memberikan pelatihan berbasis praktik kepada masyarakat agar mampu mengambil tindakan awal ketika menghadapi situasi darurat.

Baca Juga: Penjelasan Robert Alberts Soal Sengketa dengan Persib Bandung

Rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 26 Juli hingga 8 Agustus 2026 itu menyasar komunitas di Jakarta, Karawang, dan Yogyakarta.

Sekitar 400 peserta mengikuti delapan kelas pelatihan yang materinya disesuaikan dengan kondisi dan potensi bencana di masing-masing wilayah.

Lebih dari 70 persen kegiatan pelatihan dilakukan melalui praktik lapangan.

Peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teori, tetapi langsung berlatih berbagai keterampilan dasar pertolongan dan penanganan kondisi darurat.

Deputy General Manager/Director Government Relations SANY Indonesia Saanjay Shamdasani mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari implementasi internasional Aliansi Tanggap Bencana Global SANY.