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Baznas Kejar Potensi Zakat Jawa Barat Rp30 Triliun, UPZ Jadi Ujung Tombak

Kamis, 13 Agustus 2026 – 13:01 WIB
Baznas Kejar Potensi Zakat Jawa Barat Rp30 Triliun, UPZ Jadi Ujung Tombak - JPNN.com Jabar
Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid. Foto: Ridwan Abdul Malik/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendorong peningkatan pengumpulan zakat di Jawa Barat.

Pasalnya, dana zakat, infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun saat ini masih jauh di bawah potensi yang diperkirakan mencapai Rp30 triliun.

Dari potensi tersebut, realisasi pengumpulan baru berada di kisaran Rp1 triliun.

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Kesenjangan yang cukup besar itu menjadi perhatian Baznas Jawa Barat.

Penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pun didorong agar penghimpunan dana umat dapat dilakukan lebih optimal.

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid mengatakan, besarnya potensi zakat di Jawa Barat harus mulai diterjemahkan menjadi capaian nyata.

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Menurutnya, pembahasan mengenai potensi zakat tidak cukup jika tidak diikuti peningkatan realisasi pengumpulan.

"Kami selama ini bicara potensi-potensi saja. Kami ganti, kami wujudkan potensi yang luar biasa itu menjadi sebuah realita," ujar Sodik saat menghadiri rapat koordinasi UPZ di Graha Pos, Jalan Banda, Kota Bandung, Kamis (13/8/2026).

Baznas mendorong penguatan UPZ untuk mengejar potensi zakat Jabar Rp30 triliun yang saat ini baru terealisasi sekitar Rp1 triliun.
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TAGS   baznas baznas jawa barat target pengumpulan dana zakat unit pengumpul zakat badan amil zakat nasional

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