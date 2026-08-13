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Daftar Harga Emas Hari Ini 13 Agustus 2026, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

Kamis, 13 Agustus 2026 – 10:00 WIB
Daftar Harga Emas Hari Ini 13 Agustus 2026, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kilogram - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, tercatat Rp2,7 juta per gram. Simak daftar lengkap harga emas 0,5 gram hingga 1 kilogram. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 13 Agustus 2026, tercatat sebesar Rp2.700.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.706.750.

Data harga tersebut diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB. Selain emas batangan reguler, tersedia sejumlah produk emas dan perak dengan berbagai ukuran serta harga yang berbeda.

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Berikut rincian harga emas batangan pada 13 Agustus 2026:

Harga Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.400.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp1.403.500
1 gram: Rp2.700.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp2.706.750
2 gram: Rp5.340.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp5.353.350
3 gram: Rp7.985.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp8.004.963
5 gram: Rp13.275.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp13.308.188
10 gram: Rp26.495.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp26.561.238
25 gram: Rp66.112.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp66.277.280
50 gram: Rp132.145.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp132.475.363
100 gram: Rp264.212.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp264.872.530
250 gram: Rp660.265.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp661.915.663
500 gram: Rp1.320.320.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp1.323.620.800
1.000 gram: Rp2.640.600.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp2.647.201.500

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Harga Emas Gift Series
Selain emas batangan reguler, tersedia produk Emas Batangan Gift Series dengan rincian:

0,5 gram: Rp1.470.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp1.473.675
1 gram: Rp2.850.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp2.857.125

Harga emas hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, tercatat Rp2,7 juta per gram. Simak daftar lengkap harga emas 0,5 gram hingga 1 kilogram
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