Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini hingga Jumat 14 Agustus 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Kamis, 13 Agustus 2026 hingga Jumat, 14 Agustus 2026 diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan pada siang hari.

Memasuki malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal.

Prakiraan tersebut berlaku mulai Kamis, 13 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 14 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB.

Pada Kamis pagi pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Kondisi serupa diperkirakan masih berlangsung pada siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB.

Cuaca secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Memasuki malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi atmosfer diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, pada Jumat dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.