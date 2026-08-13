Prakiraan Cuaca Jawa Barat 13 Agustus 2026: Cerah Berawan, Suhu 16–35 Derajat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Kamis, 13 Agustus 2026, diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga berawan sepanjang hari.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat berada pada kisaran 16–35 derajat Celsius, dengan kelembapan udara sekitar 30–90 persen.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB diperkirakan cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Adapun pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diprakirakan kembali cerah berawan.

Dari sisi suhu, udara di Jawa Barat diperkirakan berada pada rentang 16–35 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 30–90 persen.

Angin diprakirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 5–40 kilometer per jam.