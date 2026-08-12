78,85 Persen Pemuda Depok Non-Perokok, Tertinggi Kedua di Jabar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 78,85 persen pemuda di Kota Depok merupakan non-perokok.

Angka tersebut menempatkan Depok pada posisi kedua dengan persentase pemuda non-perokok tertinggi di Jawa Barat.

Depok berada di bawah Kota Bekasi yang mencatat persentase pemuda non-perokok sebesar 83,10 persen.

Sementara itu, Kota Cirebon berada di posisi ketiga dengan persentase 78,09 persen.

Data tersebut menunjukkan gambaran positif mengenai kesadaran sebagian generasi muda di wilayah perkotaan terhadap pentingnya menjaga kesehatan, termasuk dengan menghindari kebiasaan merokok.

Wali Kota Depok Supian Suri mengapresiasi berbagai pihak yang selama ini mendorong generasi muda untuk menjauhi rokok.

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Menurut Supian, capaian tersebut tidak semata-mata perlu dipandang sebagai sebuah prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk membentuk generasi yang sehat dan berkualitas.

“Pertama, terima kasih buat seluruh pihak yang terus berjuang mengingatkan, menjaga kesehatan. Salah satunya buat anak-anak kita tidak merokok. Ini berbagai pihak terus berjuang,” ujar Supian.