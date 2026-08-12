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Karina Soerbakti Gulirkan Program Satu Seragam Sejuta Harapan untuk Pelajar di Bogor

Rabu, 12 Agustus 2026 – 14:00 WIB
Karina Soerbakti Gulirkan Program Satu Seragam Sejuta Harapan untuk Pelajar di Bogor - JPNN.com Jabar
Karina Soerbakti menggulirkan gerakan “Satu Seragam, Sejuta Harapan” untuk membantu kebutuhan seragam pelajar dan meringankan beban keluarga di Bogor. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PAN, Karina Soerbakti, menggulirkan gerakan “Satu Seragam, Sejuta Harapan” sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat.

Program tersebut menyasar peserta didik mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA di wilayah Bogor Tengah dan Bogor Timur.

Bantuan seragam sekolah diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.

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Rangkaian kegiatan diawali dengan penjangkauan langsung ke rumah-rumah warga penerima manfaat pada 17–18 Juli 2026. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan acara silaturahmi bertema “Mempererat Silaturahmi, Membangun Kebersamaan, Menginspirasi Prestasi” yang digelar di Swiss-Belinn Bogor.

Karina mengatakan pendidikan merupakan hak setiap anak. Namun, kondisi ekonomi keluarga masih menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, termasuk seragam.

Menurutnya, seragam sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga memiliki makna sebagai simbol kesetaraan di lingkungan pendidikan.

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“Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Lewat program ini, kami berharap bisa sedikit membantu meringankan beban orang tua murid di wilayah Bogor Tengah dan Timur. Seragam bukan sekadar pakaian, tetapi simbol kesetaraan, semangat, dan harapan,” ujar Karina.

Karina juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program bantuan seragam sekolah selama masa jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Bogor.

Karina Soerbakti menggulirkan gerakan “Satu Seragam, Sejuta Harapan” untuk membantu kebutuhan seragam pelajar dan meringankan beban keluarga di Bogor
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TAGS   bantuan seragam sekolah dprd kota bogor Satu Seragam Sejuta Harapan Karina Soerbakti PAN Kota Bogor bantuan seragam pelajar seragam sekolah gratis kota bogor

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