Harga Emas Hari Ini 12 Agustus 2026, Simak Daftar Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 12 Agustus 2026, tercatat mulai dari Rp1.390.000 untuk ukuran 0,5 gram.

Sementara itu, harga emas batangan ukuran 1 gram mencapai Rp2.680.000 sebelum pajak.

Data harga tersebut diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB. Selain harga dasar, tersedia pula harga setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Untuk emas batangan reguler, harga meningkat sesuai dengan berat emas yang dipilih.

Emas ukuran 10 gram, misalnya, dibanderol Rp26.295.000 atau Rp26.360.738 setelah PPh 0,25 persen.

Adapun emas batangan ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram memiliki harga dasar Rp2.620.600.000. Setelah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.627.151.500.

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan data yang diperbarui pada 12 Agustus 2026 pukul 08.30 WIB:

0,5 gram: Rp1.390.000; setelah PPh 0,25 persen Rp1.393.475.

1 gram: Rp2.680.000; setelah PPh Rp2.686.700.

2 gram: Rp5.300.000; setelah PPh Rp5.313.250.

3 gram: Rp7.925.000; setelah PPh Rp7.944.813.

5 gram: Rp13.175.000; setelah PPh Rp13.207.938.

10 gram: Rp26.295.000; setelah PPh Rp26.360.738.

25 gram: Rp65.612.000; setelah PPh Rp65.776.030.

50 gram: Rp131.145.000; setelah PPh Rp131.472.863.

100 gram: Rp262.212.000; setelah PPh Rp262.867.530.

250 gram: Rp655.265.000; setelah PPh Rp656.903.163.

500 gram: Rp1.310.320.000; setelah PPh Rp1.313.595.800.

1.000 gram: Rp2.620.600.000; setelah PPh Rp2.627.151.500.