Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini, Bogor Berpotensi Hujan Ringan

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Rabu, 12 Agustus 2026, diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga berawan.

Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca untuk periode Rabu, 12 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 13 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca di Jabodetabek pada pagi hari secara umum cerah hingga cerah berawan.

Pada pukul 07.00–13.00 WIB, sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, sekitar pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan berubah menjadi cerah berawan hingga berawan tebal. Pada periode tersebut, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki Kamis, 13 Agustus 2026, kondisi cuaca pada dini hari hingga pagi, pukul 01.00–07.00 WIB, secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20–34 derajat Celsius.