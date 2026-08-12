Prakiraan Cuaca Jawa Barat 12 Agustus 2026: Bogor, Sukabumi, dan Cianjur Berpotensi Hujan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Cuaca di sejumlah wilayah Jawa Barat pada Rabu (12/8/2026) diprakirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan pada pagi hari.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan prakiraan cuaca Jawa Barat, kondisi pagi hari pukul 07.00-13.00 WIB secara umum diprediksi cerah hingga cerah berawan.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00-19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Pada malam hari pukul 19.00-01.00 WIB, kondisi cuaca Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00-07.00 WIB, cuaca diprediksi kembali cerah berawan.

Selain potensi hujan, masyarakat juga diminta mewaspadai peningkatan kecepatan angin di sejumlah wilayah Jawa Barat.