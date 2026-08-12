Pemkab Sumedang Siapkan Rp100 Miliar untuk Perbaikan Jalan pada 2027
jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, menyiapkan anggaran minimal Rp100 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan pada 2027.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan jalan kabupaten sekaligus mengejar tingkat kemantapan jalan hingga 95 persen.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan alokasi anggaran tersebut telah disepakati bersama DPRD Sumedang melalui Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2027.
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"DPRD sudah menyepakati minimal di tahun 2027 mengalokasikan Rp100 miliar untuk infrastruktur jalan," kata Dony.
Menurut Dony, anggaran tersebut akan digunakan untuk menangani jaringan jalan kabupaten yang memiliki panjang hampir 800 kilometer.
Dengan tambahan dukungan anggaran tersebut, Pemkab Sumedang menargetkan tingkat kemantapan jalan kabupaten mencapai 95 persen pada 2027.
"Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kemantapan jalan mencapai 95 persen," ujarnya.
Dony mengatakan target tersebut merupakan kelanjutan dari penanganan infrastruktur jalan yang dilakukan Pemkab Sumedang pada 2025 dan 2026.
Pemkab Sumedang menyiapkan minimal Rp100 miliar untuk perbaikan jalan pada 2027. Anggaran tersebut untuk mengejar target kemantapan jalan hingga 95 persen
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