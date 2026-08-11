10.000 Mahasiswa Baru Unpad Dibekali Literasi Keuangan Digital

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 10.000 mahasiswa baru Universitas Padjadjaran (Unpad) mendapat pembekalan mengenai literasi keuangan dan keamanan digital di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi.

Pembekalan tersebut dikemas melalui Fintech Academy x MoneyFestasi yang menjadi bagian dari rangkaian Penerimaan Raya Mahasiswa Baru (PRABU) Unpad 2026 di Lapangan Jati Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan yang digelar OVO bersama Bank Indonesia dan MoneyFestasi itu mengangkat tema "Literasi Digital untuk Generasi Muda, Bijak di Media Sosial dan Bertransaksi di Era Digital".

Materi yang diberikan tidak hanya membahas cara menggunakan layanan keuangan digital, tetapi juga bagaimana mahasiswa mengenali risiko dan menjaga keamanan saat beraktivitas di ruang digital.

Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra mengatakan, masa awal perkuliahan menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk mulai membangun kebiasaan finansial dan digital yang sehat.

Menurutnya, mahasiswa baru mulai memasuki fase kehidupan yang menuntut kemandirian, termasuk dalam mengatur keuangan dan menggunakan berbagai layanan digital.

"Mahasiswa baru sedang memasuki fase yang menuntut kemandirian dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan layanan digital," kata Karaniya dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.

Dia berharap pembekalan tersebut dapat membantu mahasiswa mengenali berbagai risiko, melakukan transaksi secara aman, serta membangun kebiasaan finansial yang bertanggung jawab sejak masa kuliah hingga memasuki dunia kerja.