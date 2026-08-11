Eddy Soeparno Soroti Penebangan Pohon Depan Lapangan padel Bandung, Tapi Batal Disegel

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penebangan sejumlah pohon di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, mendapat sorotan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

Eddy meminta pemerintah menindak tegas penebangan pohon yang diduga dilakukan secara ilegal dan berkaitan dengan kepentingan komersial, termasuk pembangunan lapangan padel yang dilengkapi videotron.

"Saya memang dari awal sudah menaruh perhatian besar terhadap pemotongan pohon yang dilakukan secara ilegal, indikasinya untuk pelaksanaan pembangunan padel yang ada videotronnya," kata Eddy di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Selasa (11/8/2026).

Dia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, kepentingan komersialisasi lahan tidak seharusnya mengorbankan lingkungan.

"Ini yang mengkhawatirkan, karena demi komersialisasi lahan, kemudian masalah lingkungan itu dikorbankan. Apalagi ini indikasinya tidak berizin," tegasnya.

Eddy mengatakan, persoalan tersebut membutuhkan penanganan cepat dan tegas agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

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Menurutnya, penegakan hukum menjadi salah satu kunci penting. Sanksi terhadap pelanggaran, kata Eddy, tidak hanya dapat berupa ganti rugi sesuai ketentuan peraturan daerah (perda), tetapi juga perlu mempertimbangkan langkah hukum yang memberikan efek jera.

"Penanganan yang cepat dan penanganan yang tegas, untuk mencegah jangan sampai terulang lagi kejadian yang serupa, tidak hanya di Kota Bandung, tetapi di seluruh Indonesia," ujarnya.