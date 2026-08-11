Kekeringan Melanda 31 Kecamatan di Bogor, Pemkab Salurkan 1,847 Juta Liter Air

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, telah mendistribusikan sebanyak 1.847.000 liter air bersih untuk menangani dampak kekeringan yang melanda 31 kecamatan di wilayah tersebut.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pemerintah daerah terus melakukan penanganan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan tetap terpenuhi.

“Kami memastikan langkah tindak lanjut penanganan kekeringan terus berjalan, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak,” kata Rudy.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, penanganan krisis air bersih telah dilakukan selama periode 10 Juni hingga 7 Agustus 2026.

Dalam kurun waktu tersebut, distribusi air bersih dilakukan di 343 titik yang tersebar di 132 desa dan kelurahan pada 31 kecamatan.

Dari total 1.847.000 liter air bersih yang disalurkan, sebanyak 1.439.000 liter diberikan langsung kepada masyarakat. Sementara itu, 408.000 liter lainnya digunakan untuk mengisi toren atau tempat penampungan air.

Penyaluran air bersih tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat. Bantuan juga diberikan kepada sejumlah fasilitas umum yang terdampak krisis air.

Fasilitas tersebut meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas keagamaan, dan fasilitas pendidikan yang berada di wilayah terdampak kekeringan.