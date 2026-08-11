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Kekeringan Melanda 31 Kecamatan di Bogor, Pemkab Salurkan 1,847 Juta Liter Air

Selasa, 11 Agustus 2026 – 20:00 WIB
Kekeringan Melanda 31 Kecamatan di Bogor, Pemkab Salurkan 1,847 Juta Liter Air - JPNN.com Jabar
Ilustrasi bantuan air bersih untuk warga yang menjadi korban bencana kekeringan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, telah mendistribusikan sebanyak 1.847.000 liter air bersih untuk menangani dampak kekeringan yang melanda 31 kecamatan di wilayah tersebut.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pemerintah daerah terus melakukan penanganan untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan tetap terpenuhi.

“Kami memastikan langkah tindak lanjut penanganan kekeringan terus berjalan, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak,” kata Rudy.

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Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, penanganan krisis air bersih telah dilakukan selama periode 10 Juni hingga 7 Agustus 2026.

Dalam kurun waktu tersebut, distribusi air bersih dilakukan di 343 titik yang tersebar di 132 desa dan kelurahan pada 31 kecamatan.

Dari total 1.847.000 liter air bersih yang disalurkan, sebanyak 1.439.000 liter diberikan langsung kepada masyarakat. Sementara itu, 408.000 liter lainnya digunakan untuk mengisi toren atau tempat penampungan air.

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Penyaluran air bersih tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat. Bantuan juga diberikan kepada sejumlah fasilitas umum yang terdampak krisis air.

Fasilitas tersebut meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas keagamaan, dan fasilitas pendidikan yang berada di wilayah terdampak kekeringan.

Kekeringan melanda 31 kecamatan di Kabupaten Bogor. Pemkab telah menyalurkan 1,847 juta liter air bersih ke 343 titik selama 10 Juni-7 Agustus 2026
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TAGS   bencana kekeringan BPBD Kabupaten Bogor bupati bogor rudy susmanto pemkab bogor kabupaten bogor kesulitan air bersih krisis air bersih penyaluran air bersih pasokan air bersih

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