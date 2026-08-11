Akses Jalan Kantor Pemerintahan Terpadu Bogor Mulai Dibangun, Hubungkan Tiga Wilayah

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai membangun akses jalan menuju kawasan Kantor Pemerintahan Terpadu di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8/2026).

Pembangunan jalan tersebut ditujukan untuk membuka konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung pengembangan kawasan di bagian timur Kota Bogor.

Akses jalan ini juga dirancang terhubung dengan jaringan jalan menuju pintu keluar Tol Jagorawi Bogor Selatan.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan pembangunan akses tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Bogor menyiapkan infrastruktur yang dapat mendukung pelayanan publik dan mobilitas masyarakat.

"Ikhtiar ini juga akan berdampak manfaat pada membangun manusia yang lebih maju, modern dengan segala fasilitas yang dibangun untuk kemudahan, dan tentunya nanti akan segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Dedie.

Jalan akses yang dibangun memiliki panjang 1.418 meter dengan lebar 6 hingga 12 meter. Pekerjaan konstruksi ditargetkan berlangsung selama 120 hari.

Menurut Dedie, keberadaan akses baru tersebut diharapkan dapat menghubungkan wilayah Bogor Utara, Bogor Timur, dan Bogor Selatan.

Kawasan yang sebelumnya dinilai relatif sulit dijangkau akan terhubung dengan jaringan jalan menuju berbagai wilayah dan pusat Kota Bogor.