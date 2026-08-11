inDrive Edukasi Ratusan Pelajar Jabar tentang Keselamatan Berkendara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Keselamatan berkendara menjadi perhatian inDrive melalui kampanye "Drive Your Future" yang menyasar ratusan pelajar sekolah menengah di Jawa Barat.

Fase pertama kampanye tersebut telah digelar di enam sekolah yang tersebar di tiga daerah, yakni Purwakarta, Kota Bandung, dan Garut.

Program edukasi itu berlangsung pada 4-7 Agustus 2026. Kegiatan digelar di SMKN 1 Purwakarta dan SMAN BCC Purwakarta, kemudian SMKN 4 Bandung dan SMKN 7 Bandung, serta SMAN 2 Garut dan SMKN 2 Garut.

Melalui program tersebut, para siswa kelas XII yang telah memenuhi usia legal untuk berkendara mendapatkan pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas.

Materi yang diberikan mencakup pemahaman terhadap aturan lalu lintas, pentingnya perilaku bertanggung jawab di jalan, serta kebiasaan berkendara yang aman dalam aktivitas sehari-hari.

Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan, edukasi mengenai keselamatan berkendara perlu diberikan sejak usia muda.

Menurut dia, pemahaman yang baik sejak di bangku sekolah diharapkan dapat membentuk kebiasaan positif ketika para pelajar mulai aktif menggunakan kendaraan di jalan.

"Kami percaya bahwa edukasi merupakan langkah awal dalam menciptakan budaya berkendara yang lebih aman," kata Rio dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (11/8/2026).